«Сергей, держи меня»: экс-глава МИД Абхазии рассказал, как РФ признала независимость республики

Сухум, 8 августа. Заявление президента России Дмитрия Медведева в 2008 году о готовности РФ признать Абхазию и Южную Осетию стало полной неожиданностью для глав республик Сергея Багапша и Эдуарда Кокойты. Об этом рассказал бывший глава МИД Абхазии Сергей Шамба.

По словам экс-министра, нынешний премьер-министр РФ выступил вначале с предложением вступить двум республикам в конфедерацию, к которой в перспективе могла присоединиться и Грузия по решению ее властей. Республики отвергли данное предложение.

После этого состоялась встреча сторон в Бочаровом ручье, где Медведев отметил, что «ему ничего не остается, кроме как признать независимость республик».

«И Кокойты говорит Багапшу: «Сергей, держи меня, я сейчас в обморок упаду», — сказал в разговоре с РИА Новости Шамба.

Случившееся произошло за три дня до официального признания республик Российской Федерацией. Медведев попросил глав республик не оглашать решение до его официального заявления. Лидер Абхазии раскрыл подробности только Шамбе, который был в то время министром иностранных дел Абхазии. Экс-глава МИД поделился воспоминаниями о том моменте, сказав, что не мог поверить в радостную новость.

Напомним, Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла территорию Южной Осетии, атаковав республику и разрушив часть ее столицы. Российская сторона ввела войска для защиты местных жителей, многие из которых приняли гражданство РФ. После пяти дней боевых действий российским войскам удалось вытеснить грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

Накануне военкор Федерального агентства новостей рассказал о событиях в Цхинвале в августе 2008 года.