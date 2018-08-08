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Движение на въезде в Кемерово парализовано из-за ремонта
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    Движение на въезде в Кемерово парализовано из-за ремонта

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    Движение на въезде в Кемерово парализовано из-за ремонта

    Кемерово, 8 августа. Въезд в Кемерово с севера оказался заблокирован, автомобилисты встали в многокилометровую пробку. Затруднения вызваны проведением капитального ремонта автодороги на участке улицы Нахимова. Участок на время работ перекрыт.

    Утро 8 августа для многих автомобилистов в Кемерово началось с гигантской пробки. Затор начинается на трассе от пересечения дороги Р-255 и поворота на Кедровку. Объехать затор можно по улице Антипова, но и этот участок тоже двигается медленно.

     «Для снижения транспортных нагрузок рекомендуем водителям, двигающимся в сторону улицы Антипова выбрать для движения проспект Шахтеров», — говорится в сообщении ЦОДД.

    На выезде из города от улицы Нахимова до улицы Ракитяского движение также парализовано. Средняя скорость затора составляет менее 5 км/ч. Об этом сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на специалистов МБУ «ЦОДД».

    Автор: Софья Куликова
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