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ДНР: частный дом загорелся в Донецке после обстрела ВСУ, есть пострадавшие
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    ДНР: частный дом загорелся в Донецке после обстрела ВСУ, есть пострадавшие

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    ДНР: частный дом загорелся в Донецке после обстрела ВСУ, есть пострадавшие

    Донецк, 8 августа. Во время обстрела ВСУ в Донецке взрывоопасный предмет упал в частный дом и вызвал пожар. Пострадала мирная жительница, сообщили в МЧС ДНР.

    Пожар произошел в поселке Трудовские, который входит в Донецк в составе Петровского района. В частный дом попал взрывоопасный предмет, произошел пожар.

    «Вследствие пожара пострадала женщина 1973 года рождения», — рассказали представители республиканского ведомства.

    В результате возгорания были уничтожены кровля и перекрытие дома на площади почти 100 квадратных метров.

    ДНР: частный дом загорелся в Донецке после обстрела ВСУ, есть пострадавшие

    Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины в течение последних суток четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики.

    Автор: Катерина Иванова
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