ДНР: частный дом загорелся в Донецке после обстрела ВСУ, есть пострадавшие
Донецк, 8 августа. Во время обстрела ВСУ в Донецке взрывоопасный предмет упал в частный дом и вызвал пожар. Пострадала мирная жительница, сообщили в МЧС ДНР.
Пожар произошел в поселке Трудовские, который входит в Донецк в составе Петровского района. В частный дом попал взрывоопасный предмет, произошел пожар.
«Вследствие пожара пострадала женщина 1973 года рождения», — рассказали представители республиканского ведомства.
В результате возгорания были уничтожены кровля и перекрытие дома на площади почти 100 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины в течение последних суток четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики.