ДНР: частный дом загорелся в Донецке после обстрела ВСУ, есть пострадавшие

Донецк, 8 августа. Во время обстрела ВСУ в Донецке взрывоопасный предмет упал в частный дом и вызвал пожар. Пострадала мирная жительница, сообщили в МЧС ДНР.

Пожар произошел в поселке Трудовские, который входит в Донецк в составе Петровского района. В частный дом попал взрывоопасный предмет, произошел пожар.

«Вследствие пожара пострадала женщина 1973 года рождения», — рассказали представители республиканского ведомства.

В результате возгорания были уничтожены кровля и перекрытие дома на площади почти 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины в течение последних суток четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики.