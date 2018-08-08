«Черная метка» для Порошенко: Олейник оценил разговор госсекретаря США с президентом Украины

В состоявшемся телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко госсекретарь США Майк Помпео потребовал от Киева выполнения требований Международного валютного фонда.

Как сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, Помпео «приветствовал недавнее прохождение закона об Антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнять нереализованные требования МВФ», пишет РИА Новости.

По мнению Владимира Олейника, бывшего депутата Верховной рады Украины, работавшего в V, VI и VII созывах, фактически слова Помпео, адресованные Порошенко, означают, что Киев получил «черную метку» от Вашингтона.

«Глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео послал «черную метку» Петру Порошенко. Он дал ему знать, что Киев больше не является любимой женой Вашингтона. То есть на данный момент США не поддерживают Украину», — рассказал Федеральному агентству новостей украинский политик и управленец.

По словам Владимира Олейника, США «предъявили Порошенко свои претензии».

«Делайте уже что-нибудь», — требует Вашингтон от Киева. Но в борьбе с коррупцией на Украине быстро можно сделать только одно: арестовать самого Порошенко. Это будет действенный шаг, но его пока осуществить невозможно. Нельзя бороться с коррупцией, когда ее возглавляет коррупционер Порошенко. Это пчелы против меда. Это нереальная драка. Поэтому Помпео фактически сказал Порошенко, что он ему надоел и что денег из МВФ, то есть денег американских налогоплательщиков в том числе, Украина больше не получит, ведь они оседают в карманах коррупционеров», — заметил собеседник ФАН.

Олейник напомнил, что об этом же говорил на заседании G7 американский президент Дональд Трамп.

«Трамп назвал Украину самой коррумпированной страной. Не думаю, что Порошенко, желая переизбраться на новый срок, выполнит требования МВФ. Специализированные органы, уже созданные на Украине для борьбы с коррупцией, не приносят никаких результатов. Ни одного громкого дела против чиновников-коррупционеров не заведено. Зато они дерутся между собой. Тот же руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины посылает спецпрокурора по коррупции к психиатру. А что будет, когда появится независимый Антикоррупционный суд? Ужас один! Все эти органы априори коррумпированы. Спецпрокурор в 32 года получил от Порошенко тайным указом звание генерала. Приятно? Конечно. А руководитель НАБУ заявляет, что одолжил своему заму 600 тысяч гривен. Это как вообще?» — удивляется Владимир Олейник.

Он подчеркнул, что происходящее на Украине напоминает сумасшедший дом.