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Все горняки подняты на поверхность после обрушения на шахте в ДНР
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    Все горняки подняты на поверхность после обрушения на шахте в ДНР

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    Все горняки подняты на поверхность после обрушения на шахте в ДНР

    Донецк, 8 августа. На шахте в Донецкой народной республике произошло обрушение кровли, все четверо горняков, находившиеся под завалами, спасены, сообщает в среду МЧС ДНР.

    Как уточнили в ведомстве, четвертый забойщик был поднят на поверхность накануне в 20.15 часов вечера.

    «Он также не пострадал, не госпитализирован», — говорится в сообщении.

    Обрушение кровли в горной выработке на шахте «Волынское» в населенном пункте Торез произошло в понедельник. Под завалами оказались четыре горняка. Трое из них были подняты на поверхность утром и днем во вторник.

    Автор: Василий Котов
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