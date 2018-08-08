Все горняки подняты на поверхность после обрушения на шахте в ДНР

Донецк, 8 августа. На шахте в Донецкой народной республике произошло обрушение кровли, все четверо горняков, находившиеся под завалами, спасены, сообщает в среду МЧС ДНР.

Как уточнили в ведомстве, четвертый забойщик был поднят на поверхность накануне в 20.15 часов вечера.

«Он также не пострадал, не госпитализирован», — говорится в сообщении.

Обрушение кровли в горной выработке на шахте «Волынское» в населенном пункте Торез произошло в понедельник. Под завалами оказались четыре горняка. Трое из них были подняты на поверхность утром и днем во вторник.