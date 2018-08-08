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Названа возможная зарплата Смолова в «Локомотиве»
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    Названа возможная зарплата Смолова в «Локомотиве»

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    Названа возможная зарплата Смолова в «Локомотиве»

    Москва, 8 августа. «Краснодар» и столичный «Локомотив» продолжают вести переговоры о переходе форварда сборной России Федора Смолова.

    По имеющимся данным, красно-зеленые получили разрешение контактировать с футболистом. Предполагаемое соглашение 28-летнего нападающего со столичным клубом будет рассчитано на четыре года, а заработная плата составит 3,1 миллиона евро в год. Аналогичная сумма оклада прописана в договоре Смолова с кубанским клубом, пишет «Спорт-Экспресс».

    Сообщается, что боссы «Локо» заплатят за Смолова 9 миллионов евро, которые могу быть разделены на несколько траншей.

    В новом сезоне нападающий забил один гол в двух матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

    Напомним, ранее Смолов оказался в центре очередного скандала, попав в дорожно-транспортное происшествие в Краснодаре. Футболист разбил дорогостоящий автомобиль и покинул место аварии.

    Автор: Дана Балан
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