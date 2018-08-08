Венесуэльский оппозиционер Борхес считает покушение на Мадуро фарсом

Каракас, 8 августа. Оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес считает, что покушение на президента страны Николаса Мадуро было «не более, чем фарсом».

Об этом он рассказал в Twitter. Ранее Мадуро заявил, что Борхес может быть причастен к организации покушения на него.

По словам оппозиционера, никто в Венесуэле и во всем мире не верят в подлинность атаки. Он назвал сообщения о покушении фарсом. По словам Борхеса, видеозапись была смонтирована заранее, чтобы преследовать тех, кто выступает против «диктатуры Мадуро».

Напомним, покушение на президента Венесуэлы произошло во время его выступления с трибуны на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. К Мадуро были отправлены несколько дронов с бомбами. В результате взрыва пострадали семеро военных.