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Участник драки с Насери рассказал, почему избили звезду фильма «Такси»
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    Участник драки с Насери рассказал, почему избили звезду фильма «Такси»

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    Участник драки с Насери рассказал, почему избили звезду фильма «Такси»

    Москва, 8 августа. Участник драки с французским актером Сами Насери, которая произошла в одном из столичных баров, рассказал, почему избили звезду фильма «Такси».

    По его словам, причиной произошедшего стало неадекватное поведение Насери и его брата. Как рассказал мужчина, французы оскорбляли персонал и не хотели оплачивать счет, и он вынужден был вступиться за сотрудников бара. При этом молодой человек утверждает, что просто отпихнул Насери, когда он начал хватать за руки администратора заведения, после чего актер инициировал драку.

    Как передает Telegram-канала Mash, вступившийся за персонал мужчина часто посещает караоке-бар, где произошла драка. Сам он родом из Белоруссии.

    В ночь на 5 августа французский актер Насери отдыхал в баре «Войс» с братом Ларби. По факту драки задержаны три молодых человека. Им предъявляются обвинения по статье «О причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Как сообщал RT, Насери после драки был прооперирован в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, он получил тяжелую травму.

    Автор: Василий Котов
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