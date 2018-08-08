Директор клуба, где избили актера Насери, объяснила бездействие охраны

Москва, 8 августа. Директор столичного караоке-клуба, рядом с которым произошла драка с участием французского актера Сами Насери, Анастасия Лобанова рассказала, почему охрана и сотрудники бара не вмешались в конфликт.

По ее словам, драка происходила не внутри заведения, а снаружи. Она отметила, что пока актер отдыхал в клубе, у него все было отлично.

«Никто из охранников наших в драку не вмешивался, это уличные драки, и мы никогда не вмешиваемся в подобные случаи», — передает слова Лобановой РИА Новости.

Она также добавила, что работники клуба узнали звезду кинематографа, но не стали брать у него автографы, поскольку «никогда не беспокоят публичных людей».

Накануне стало известно, что звезда ленты «Такси» отдыхал в столичном клубе, и в какой-то момент между ним и посетителем заведения произошел конфликт. В ходе перепалки посетитель ударил артиста по лицу.

В среду в НИИ имени Гельмгольца рассказали о самочувствии французского актера и отметили, что сложная операция на глазу прошла успешно.