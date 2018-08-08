«Веселый мужик»: московские соседи поделились впечатлениями об избитом актере Насери

Москва, 8 августа. Московские соседи французского актера Сами Насери поделились впечатлениями о звезде фильма «Такси».

Насери вместе с братом снимает апартаменты на четвертом этаже в доме на Бульварном кольце. Первое время соседи не верили, что видят того самого артиста из фильма «Такси».

«Я его тут недавно, в понедельник, кажется, в аптеке нашей видела. Даже глазам своим не проверила сначала, — рассказала одна из соседок. — А потом новости прочитала и поняла: точно он. Таблетки какие-то покупал, на английском говорил что-то».

Москвичи отмечают, что актер живет в столице уже «пару месяцев точно». Несмотря на репутацию бунтаря и скандалиста, они называют его «обычным мужиком, не шумным». По их словам, знаменитый сосед никаких проблем им не доставляет.

«Много про него слышал до этого, что скандалист, дебошир, но мы ничего такого не заметили. Наоборот, очень веселый мужик, — приводит «Московский комсомолец» слова одного из соседей. — Видел его вчера с глазом подбитым. Но ничего, бывает».

Также актера иногда видят в компании очень красивой девушки. Соседи отмечают, что Насери много улыбается, находясь рядом с ней.

Накануне стало известно об избиении актера в одном из ночных клубов столицы. Насери уже успокоил поклонников, что чувствует себя хорошо.