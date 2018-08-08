«Лучше буду русским, чем демократом»: журналистку США возмутила футболка в российском телеэфире

Вашингтон, 8 августа. Американская журналистка Джулия Дэвис возмутилась появлением в эфире российского телеканала футболки с провокационной надписью «Я лучше буду русским, чем демократом». Об этом она сообщила подписчикам в социальной сети Twitter.

Дэвис опубликовала в микроблоге скриншот с эфира телеканала «Россия-1» и прокомментировала слова ведущего, демонстрировавшего футболку.

«Ведущий российского госканала говорит: «Смотрите, эти футболки сейчас продаются в США и имеют большой спрос в лагере республиканцев. На ней написано: «Я лучше буду русским, чем демократом». Заметьте, как тренды меняются со временем», — передала Дэвис слова российского телеведущего.

В комментариях к публикации пользователи сообщили, что футболки стали популярными после того, как их надели два представителя Республиканской партии на митингах в поддержку американского президента Дональда Трампа. Журналист издания Wall Street Journal Бен Кеслинг прокомментировал сообщение Дэвис, рассказав, что один из республиканцев сообщил ему в интервью о том, что сделал принт самостоятельно и сам впервые надел футболку для мероприятия.

Дэвис поразилась, как уникальная вещь могла так быстро попасть на территорию России. Пользователи проинформировали журналистку, что футболки можно найти в продаже на сайте Amazon.

Напомним, в начале августа футболки с надписью «Лживые новости» (Fake News) изъяли из продажи в сувенирном магазине музея журналистики и новостей (Newseum) в Вашингтоне. Поводом для создания ироничного принта стали заявления главы Белого дома о том, что «лживые американские СМИ вышли из-под контроля и являются настоящим пятном на репутации США». Трамп ввел термин фейковых новостей и популяризировал его, регулярно использовав в отношении американских СМИ, напоминает телеканал «360».