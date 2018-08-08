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Паромная переправа заработала между Сахалином и японским Хоккайдо
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    Паромная переправа заработала между Сахалином и японским Хоккайдо

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    Паромная переправа заработала между Сахалином и японским Хоккайдо

    Южно-Сахалинск, 8 августа. Российское предприятие «Дальтранссервис» сообщило о старте работы паромной переправы между Сахалином и японским островом Хоккайдо.

    По имеющимся данным, судно «Пингвин-32» вышло 8 августа из города Корсаков, расположенного на Сахалине, с 13 пассажирами на борту.

    Отмечается, что переправа будет работать вплоть до сентября, а поездка на пароме займет всего 4,5 часа, передает РИА Новости.

    Ранее стало известно, что сахалинские депутаты обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и кабинету министров страны с просьбой о строительстве моста, который бы соединил остров и материковую часть РФ.

    Автор: Дана Балан
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