Паромная переправа заработала между Сахалином и японским Хоккайдо

Южно-Сахалинск, 8 августа. Российское предприятие «Дальтранссервис» сообщило о старте работы паромной переправы между Сахалином и японским островом Хоккайдо.

По имеющимся данным, судно «Пингвин-32» вышло 8 августа из города Корсаков, расположенного на Сахалине, с 13 пассажирами на борту.

Отмечается, что переправа будет работать вплоть до сентября, а поездка на пароме займет всего 4,5 часа, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что сахалинские депутаты обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и кабинету министров страны с просьбой о строительстве моста, который бы соединил остров и материковую часть РФ.