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Медведев поручил сформировать рабочую группу по обеспечению водой Крыма
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    Медведев поручил сформировать рабочую группу по обеспечению водой Крыма

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    Медведев поручил сформировать рабочую группу по обеспечению водой Крыма

    Москва, 8 августа. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды сформировать рабочую группу по водообеспечению Крыма. Об этом говорится на сайте Кабмина РФ.

    Отмечается, что группа также займется решением вопроса обеспечения водой других вододефицитных регионов. В состав группы должны войти представители министерства обороны России, государственной корпорации «Росатом», ученые Российской академии наук и заинтересованных регионов. Специалисты должны разработать и представить программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в этих регионах. Они доложат о результатах своей деятельности правительству до 10 сентября 2018 года.

    Ранее сообщалось, что Киев «водной блокадой» Крыма поставил под угрозу всю Украину. Решение киевских властей перекрыть Северо-Крымский канал и устроить тем самым «водную блокаду» Крыма ставит под угрозу всю Украину. 

    Как поясняет в Facebook экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, после объявления Киевом блокады Херсонская область столкнулась с серьезными проблемами. В частности, в водохранилищах возник переизбыток воды, которая начала застаиваться. Это, в свою очередь, привело к обмелению и поднятию грунтовых вод

    Медведев поручил сформировать рабочую группу по обеспечению водой Крыма

    Автор: Алия Садыкова
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