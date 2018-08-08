Британские ученые определили безопасную дозу алкоголя

Москва, 8 августа. Британские ученые из университета Кембриджа определили безопасную для здоровья дозу алкоголя. Согласно их исследованию, в неделю можно употреблять до 14 условных единиц алкогольных напитков.

К таким выводам специалисты пришли, изучив состояние здоровья 600 тысяч человек из 19 стран. За условную единицу алкоголя исследователи приняли «дринк», который определяется в зависимости от вида напитка и его крепости. Так, пять «дринков» соответствуют 2,5 бокала вина по 150 миллилитров или 2,5 кружки пива по 0,5 литра.

Безопасной для здоровья ученые назвали дозу в 14 «дринков» в неделю — шесть бокалов вина или шесть кружек пива. При этом между приемами алкоголя необходимо делать двухдневный перерыв, передает агентство «Ридус».

При этом исследователи предупреждают, что на продолжительности жизни употребление спиртных напитков все равно скажется. Если еженедельно употреблять 18 и более «дринков», она сократится на пять лет.

Ранее, как передавала «Газета.ру», французские ученые пришли к выводу, что к развитию деменции более склонны те люди, которые отказались от алкоголя полностью или употребляют его в слишком большом количестве.