Сирия: третья благотворительная встреча христианской и мусульманской молодежи прошла в Дамаске

Дамаск, 9 августа. В сирийской провинции Дамаск завершился очередной благотворительный проект по игре на фортепиано, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Встреча сирийской христианской и мусульманской молодежи была организована с целью упростить диалог между людьми и убрать все препятствия, мешающие им во взаимопонимании.

Стоит отметить, что прошедшая музыкальная встреча стала уже третьей по счету. Она прошла в сирийском городе Сайедная, провинция Дамаск.

В распоряжении ФАН оказалось видео с мероприятия:

В завершении встречи участники посетили монастырь Божией Матери Сайедная, который считается вторым по святости местом для местных христиан после церкви Рождества Христова в Иерусалиме.

«Меня зовут Ханом Маране, я — социальный активист. Мы проводим христианские и мусульманские встречи. Сегодня прошла встреча «фортепиано три». До нее были встречи «фортепиано один» и «фортепиано два». Эти встречи помогают молодежи высказывать мнение и демонстрировать знания о своей религии и религии других людей. У нас сейчас идут серьезные дискуссии, раньше такого не было. Нам всем стоит осознать, что бог один, и он всех нас создал», — заявила одна из организаторов встречи в эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН.

«Меня зовут Васим Сахла, я — организатор благотворительного проекта по игре на фортепиано. Цель этого проекта — создать диалог между верующими. Это поможет людям лучше узнать друг друга. Мы хотим сделать так, чтобы люди общались. Мы даем им идеи о том, как разнообразить общество в рамках мирного развития страны после кризиса», — рассказал еще один организатор встречи в интервью ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о запуске новой программы помощи сирийским беженцам в провинции Дамаск. В частности, бывшие беженцы, которые в свое время вынуждены были бежать от войны, а сейчас вернулись в родные места, могут рассчитывать от государства на материальную помощь.