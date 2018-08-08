В НИИ имени Гельмгольца рассказали о самочувствии звезды «Такси» Насери
Москва, 8 августа. Звезда французского кинематографа Сами Насери чувствует себя хорошо после проведенной операции в НИИ имени Гельмгольца в российской столице. Об этом в среду рассказал директор клиники, главный специалист-офтальмолог министерства здравоохранения России Владимир Нероев.
По словам специалиста, сложная хирургическая операция прошла благополучно. Нероев отметил, что актеру еще предстоит пройти курс реабилитации, передает РИА Новости.
Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, 57-летний актер Насери поучаствовал в потасовке в караоке-клубе «Войс». Источник агентства рассказал, что в заведении артист и один из посетителей не поделили микрофон.
По словам звезды фильма «Такси», в ночь на воскресенье он отдыхал с братом Ларби, где у него возник конфликт с неизвестным. В ходе ссоры посетитель ударил актера по лицу.
В регистратуре НИИ имени Склифосовского подтвердили, что актеру оказали медицинскую помощь и сразу же выписали.