В НИИ имени Гельмгольца рассказали о самочувствии звезды «Такси» Насери

Москва, 8 августа. Звезда французского кинематографа Сами Насери чувствует себя хорошо после проведенной операции в НИИ имени Гельмгольца в российской столице. Об этом в среду рассказал директор клиники, главный специалист-офтальмолог министерства здравоохранения России Владимир Нероев​​​.

По словам специалиста, сложная хирургическая операция прошла благополучно. Нероев отметил, что актеру еще предстоит пройти курс реабилитации, передает РИА Новости.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, 57-летний актер Насери поучаствовал в потасовке в караоке-клубе «Войс». Источник агентства рассказал, что в заведении артист и один из посетителей не поделили микрофон.

По словам звезды фильма «Такси», в ночь на воскресенье он отдыхал с братом Ларби, где у него возник конфликт с неизвестным. В ходе ссоры посетитель ударил актера по лицу.

В регистратуре НИИ имени Склифосовского подтвердили, что актеру оказали медицинскую помощь и сразу же выписали.