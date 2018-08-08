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Создатели «Ангары» хотят сделать ракету-носитель многоразовой
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    Создатели «Ангары» хотят сделать ракету-носитель многоразовой

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    Создатели «Ангары» хотят сделать ракету-носитель многоразовой

    Москва, 8 августа. Один из идеологов ракет семейства «Ангара» Александр Медведев заявил, что  хочет сделать ракету-носитель повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В» многоразовой.

    Медведев также является генеральным конструктором средств выведения. По его мнению, посадку «Ангары-А5В» можно осуществлять с помощью выдвижных опор, как это происходит у Falcon 9. Это позволит сделать ракету-носитель многоразовой.

    «Конкретные предложения заключаются в спасении всей связки ускорителей первой и второй ступеней с помощью ракетно-динамического способа при использовании ракет-носителей «Ангара-А5В» и «Ангара-А3В», — пояснил специалист.

    В конце июня глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что производство ракет «Протон» будет остановлено, а «Ангары» — запущено.

    Автор: Катерина Иванова
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