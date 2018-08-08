Госдеп США изучает возможность введения санкций против акционера АФК «Система» Евтушенкова

Вашингтон, 8 августа. Государственный департамент США отреагировал на запрос сенаторов, требовавших введения санкций против миллиардера, акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Как рассказала в своем Twitter сенатор Илеана Рос-Лейтинен, сейчас Госдеп изучает этот вопрос. По ее словам, внешнеполитическое ведомство решает, насколько россиянин подпадает под критерии введения ограничительных мер.

Запрос о введении санкций против Евтушенкова отправили Рос-Лейтинен вместе с сенатором Марком Уолкером.

Ранее американский политик-республиканец и старший сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что ограничительные меры, принятые Соединенными Штатами в отношении России, не оказывают необходимого эффекта, в связи с чем нужно ввести дополнительные санкции. Он подчеркнул, что «на сто процентов» поддерживает введение дополнительных санкций в отношении РФ и «отдает должное» главе Белого дома Дональду Трампу, который, по мнению Грэма, «жестче относится к российской стороне», чем предыдущий президент США Барак Обама.

Напомним, в Москве неоднократно заявляли, что ограничительные меры США только способствуют росту производства и импортозамещения в России.