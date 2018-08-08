Стало известно, когда состоится первый пуск ракеты «Ангара-А5М» с «Восточного»

Благовещенск, 8 августа. Отечественная ракета «Ангара-А5М» впервые будет запущена с космодрома «Восточный», расположенного в Амурской области, в 2025 году. Об этом в среду заявил заместитель гендиректора ЦНИИмаш Александр Медведев.

Он рассказал о перспективах пуска другой модели ракеты-носителя — «Ангары-А5В», оснащенной кислородно-водородным разгонным блоком. Первый запуск данной ракеты запланирован на 2027 год, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что ключевой задачей этих ракет является выведение нынешних и перспективных тяжелых космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты.

Напомним, в конце июня 2018 года глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что космический научно-производственный центр имени Хруничева вернется к разработке ракеты-носителя среднего класса «Ангара-А3».