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Опубликован список попавших под пошлины США товаров из Китая
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    Опубликован список попавших под пошлины США товаров из Китая

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    Опубликован список попавших под пошлины США товаров из Китая

    Вашингтон, 8 августа. В Соединенных Штатах Америки опубликовали новый список товаров из Китая, которые будут облагаться пошлинами в 25%. Документ появился на сайте торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

    Согласно данным, количество товаров, облагаемых пошлиной, снизилось с 284 до 279. Общая стоимость оценивается в 16 миллиардов долларов. Пошлины в размере 25% заработают с 23 августа. В списке китайских товаров, в отношении которых будут действовать новые пошлины, оказались двигатели для тракторов. Пошлинами будут облагаться детали для железных дорог, трамваев и поездов, алюминиевые кабели и много других товаров китайского производства.

    Напомним, в июне президент США Дональд Трамп заявил, что товары из Поднебесной общей стоимостью в 50 миллиардов долларов обложат 25% пошлиной. Эта мера вводится из-за якобы «нечестных методов торговли» Пекина. Китай ввел ответные меры на товары из США стоимостью 34 миллиарда долларов.

    Опубликован список попавших под пошлины США товаров из Китая

    Автор: Алия Садыкова
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