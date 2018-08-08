Опубликован список попавших под пошлины США товаров из Китая

Вашингтон, 8 августа. В Соединенных Штатах Америки опубликовали новый список товаров из Китая, которые будут облагаться пошлинами в 25%. Документ появился на сайте торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Согласно данным, количество товаров, облагаемых пошлиной, снизилось с 284 до 279. Общая стоимость оценивается в 16 миллиардов долларов. Пошлины в размере 25% заработают с 23 августа. В списке китайских товаров, в отношении которых будут действовать новые пошлины, оказались двигатели для тракторов. Пошлинами будут облагаться детали для железных дорог, трамваев и поездов, алюминиевые кабели и много других товаров китайского производства.

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп заявил, что товары из Поднебесной общей стоимостью в 50 миллиардов долларов обложат 25% пошлиной. Эта мера вводится из-за якобы «нечестных методов торговли» Пекина. Китай ввел ответные меры на товары из США стоимостью 34 миллиарда долларов.