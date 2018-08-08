Защита Бутиной согласилась на ограничение доступа к документам по делу россиянки

Вашингтон, 8 августа. Защита арестованной в Соединенных Штатах Америки россиянки Марии Бутиной согласилась с требованием стороны обвинения о закрытии доступа к документам по ее делу. Об этом рассказал адвокат Роберт Дрисколл.

По его словам, защита приняла ордер на ограничение в доступе к данным. Дрисколл анонсировал подписание документа в ближайшее время. Запрет касается документов, предоставленных властями.

Как пишет РИА Новости, ознакомиться с документами можно будет, если их продемонстрируют во время судебных заседаний.

Напомним, россиянка Бутина была задержана 15 июля за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента. Как пишет «Газета.ru», позже она была арестована по решению Федерального окружного суда Вашингтона. Бутина рассказала, за что ее преследуют в США. По словам граждански РФ, ее преследуют за политические взгляды и «не тот цвет волос».