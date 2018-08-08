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Защита Бутиной согласилась на ограничение доступа к документам по делу россиянки
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    Защита Бутиной согласилась на ограничение доступа к документам по делу россиянки

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    Защита Бутиной согласилась на ограничение доступа к документам по делу россиянки

    Вашингтон, 8 августа. Защита арестованной в Соединенных Штатах Америки россиянки Марии Бутиной согласилась с требованием стороны обвинения о закрытии доступа к документам по ее делу. Об этом рассказал адвокат Роберт Дрисколл.

    По его словам, защита приняла ордер на ограничение в доступе к данным. Дрисколл анонсировал подписание документа в ближайшее время. Запрет касается документов, предоставленных властями.

    Как пишет РИА Новости, ознакомиться с документами можно будет, если их продемонстрируют во время судебных заседаний.

    Напомним, россиянка Бутина была задержана 15 июля за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента. Как пишет «Газета.ru», позже она была арестована по решению Федерального окружного суда Вашингтона. Бутина рассказала, за что ее преследуют в США. По словам граждански РФ, ее преследуют за политические взгляды и «не тот цвет волос». 

    Защита Бутиной согласилась на ограничение доступа к документам по делу россиянки

    Автор: Алия Садыкова
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