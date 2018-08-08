ЕС может заставить Apple убрать разъем Lightening на iPhone

Москва, 8 августа. Евросоюз может лишить iPhone разъема Lightening. В настоящее время регулирующие органы ЕС рассматривают вопрос о необходимости обязать производителей мобильных устройств использовать единый порт для зарядки устройств.

В том случае, если власти ЕС одобрят данное решение, компания Apple будет вынуждена отказаться от разъема Lightening в своих гаджетах, передает Reuters.

По словам комиссара по конкуренции ЕС Маргрет Вестагер, введение единого разъема для зарядки позволит снизить количество электронных отходов, а пользователи избавятся от неудобств. Как уточняет News.ru, в настоящее время количество электронных отходов в ЕС составляет свыше 50 тонн ежегодно.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», пользователи Apple рассказали, что больше всего их раздражает в iPhone.