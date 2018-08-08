В Сети появилось видео нового суперкара Porsche 911

Москва, 8 августа. Очевидцы засняли на видео новый суперкар Porsche 911 на одном из автобанов Европы. Отмечается, что машине только предстоит предстать перед автолюбителями в автосалонах.

Как пишут западные СМИ, старт продаж новинки назначен на 2019 год. Согласно кадрам, автопроизводитель изменил внешний вид автомобиля, но он остался узнаваемым. Машина имеет активный спойлер и люк. Изменения коснулись и салона суперкара. В автомобиле оставят тахометр со стрелкой, при этом остальные показатели работы начнут выводиться на приборную панель в цифровом формате.

Машина оснащена трехлитровым бензиновым мотором с двойным турбонаддувом. В дальнейшем планируется увеличить мощность двигателя и включить в линейку гибридную силовую установку. Стоимость новинки еще не разглашается. Как ранее писала «Газета.ru», Porsche приостановила продажу новых автомобилей в ЕС.