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ФАН публикует список погибших в ДТП с участием автобуса и легковушки в Краснодарском крае
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    ФАН публикует список погибших в ДТП с участием автобуса и легковушки в Краснодарском крае

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    ФАН публикует список погибших в ДТП с участием автобуса и легковушки в Краснодарском крае

    Краснодар, 8 августа. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля произошло в Краснодарском крае, в результате аварии погибли три человека.

    ФАН публикует список погибших в ДТП с участием автобуса и легковушки в Краснодарском крае

    По словам источника Федерального агентства новостей, сообщение о ДТП поступило в ночь на среду, 8 августа, примерно в 00.47. Авария произошла в станице Новорождественская на улице Мира. Автобус, следовавший рейсом Анапа — Тихорецк, столкнулся с легковым авто. В результате автокатастрофы погибли три человека, один пострадал.

    ФАН публикует список погибших в ДТП с участием автобуса и легковушки в Краснодарском крае

    Список погибших: Мурат Н. — 1980 года рождения, Ренат Ш. — 1980 года рождения и Константин К. — 1978 года рождения.

    Выясняются все подробности и обстоятельства ДТП.

    Автор: Дана Балан
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