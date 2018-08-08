ФАН публикует список погибших в ДТП с участием автобуса и легковушки в Краснодарском крае

Краснодар, 8 августа. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля произошло в Краснодарском крае, в результате аварии погибли три человека.

По словам источника Федерального агентства новостей, сообщение о ДТП поступило в ночь на среду, 8 августа, примерно в 00.47. Авария произошла в станице Новорождественская на улице Мира. Автобус, следовавший рейсом Анапа — Тихорецк, столкнулся с легковым авто. В результате автокатастрофы погибли три человека, один пострадал.

Список погибших: Мурат Н. — 1980 года рождения, Ренат Ш. — 1980 года рождения и Константин К. — 1978 года рождения.

Выясняются все подробности и обстоятельства ДТП.