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Мадуро заявил, что лидер оппозиции Борхес мог быть причастен к покушению
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    Мадуро заявил, что лидер оппозиции Борхес мог быть причастен к покушению

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    Мадуро заявил, что лидер оппозиции Борхес мог быть причастен к покушению

    Каракас, 8 августа. В числе организаторов покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро мог быть один из лидеров оппозиции Хулио Борхес, который живет в Колумбии. Об этом сам Мадуро рассказал в эфире национального телевидения.

    По словам венесуэльского лидера, у Борхеса «достаточно трусости, чтобы участвовать в таких нападениях». Глава государства добавил, что группе лиц, совершившей покушение, в качестве вознаграждения было предложено 50 миллионов долларов, а также переезд в Соединенные Штаты Америки. Мадуро также не исключил участие Вашингтона в организации покушения на него.

    Венесуэльский лидер считает, что истинной целью злоумышленников было не убийство, а подрыв стабильности и демократии в стране. По его словам, злоумышленники стремились погрузить Венесуэлу в насилие.

    Как ранее писала «Газета.ru», покушение было совершено во время выступления Мадуро с трибун. К нему отправили несколько дронов с бомбой. При взрыве пострадали семь человек.

    Мадуро заявил, что лидер оппозиции Борхес мог быть причастен к покушению

    Автор: Алия Садыкова
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