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Apple ответила конгрессменам США о возможности iPhone записывать голоса пользователей без согласия
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    Apple ответила конгрессменам США о возможности iPhone записывать голоса пользователей без согласия

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    Apple ответила конгрессменам США о возможности iPhone записывать голоса пользователей без согласия

    Нью-Йорк, 8 августа. Американская корпорация Apple ответила на запрос конгрессменов Соединенных Штатов, заявив, что смартфоны iPhone не ведут запись голоса пользователей без их согласия. Об этом пишет издание Washington Post.

    Согласно информации газеты, в июле члены комитета по энергетике и торговле палаты представителей США попросили корпорацию разъяснить, позволяет ли операционная система «яблочного» смартфона собирать информацию «методами, которых пользователи не ожидают».

    Отмечается, что такой запрос американские конгрессмены направили после сообщений о том, что гаджеты на платформе Android могли собирать данные через голосового помощника, даже если пользователь телефона его не задействовал.

    В Apple заявили, что голосовой помощник Siri не способен собирать данные до тех пор, пока не будет активирован с помощью слов «Эй, Siri». Представители фирмы подчеркнули, что не позволяют другим приложениям использовать любые полученные через Siri данные.

    Кроме того, iPhone не собирает данные сетей Wi-Fi, если пользователь выключит соответствующую возможность в настройках мобильного устройства.

    Автор: Дана Балан
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