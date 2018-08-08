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Крупный пожар произошел после столкновения трех автомобилей и легковушки под Краснодаром
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    Крупный пожар произошел после столкновения трех автомобилей и легковушки под Краснодаром

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    Крупный пожар произошел после столкновения трех автомобилей и легковушки под Краснодаром

    Москва, 8 августа. В ночь на среду на улице Восточный обход на окраине Краснодара произошло крупное ДТП. На большой скорости столкнулись три грузовых и один легковой автомобиль.

    В результате столкновения произошел взрыв бензобака, машины загорелись. Среди столкнувшихся фур — грузовики, принадлежащие торговой сети «Магнит». Как стало известно ФАН, по предварительным данным в аварии никто не погиб, информация по жертвам в настоящее время уточняется.

    При столкновении автомобилей пострадала беременная женщина. Она находилась в кабине одного из грузовиков и ударилась головой, когда выбиралась наружу.

    На месте происшествия работают специалисты. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

    Автор: Василий Котов
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