Ford в России поднял цены почти на все модели

Москва, 8 августа. Компания Ford подняла в России цены почти на все модели автомобильного ряда.

Как удалось выяснить экспертам аналитического агентства АВТОСТАТ, в этом месяце повышение затронуло пять моделей Ford из шести. Только стоимость кроссовера Ford Kuga осталась на прежнем уровне.

Так, седаны и хэтчбеки Ford Fiesta выросли в цене на девять тысяч рублей, цена на обновленный кроссовер Ford EcoSport выросла на 12 тысяч рублей, точно на такую же сумму подорожал Ford Focus.

Кроме того, сообщает агентство, внедорожник Ford Explorer практически всех комплектациях подорожал на 35 тысяч рублей. До 75 тысяч рублей выросли цены на седан Ford Mondeo.

К слову, модель Ford Mondeo 2007–2014 годов выпуска заняла второе место в опубликованном накануне рейтинге автомобилей, которые могут поржаветь быстрее всего, сообщают «Известия».