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В Аргентине усилены меры безопасности в аэропортах из-за угрозы взрыва бомбы
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    В Аргентине усилены меры безопасности в аэропортах из-за угрозы взрыва бомбы

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    В Аргентине усилены меры безопасности в аэропортах из-за угрозы взрыва бомбы

    Буэнос-Айрес, 8 августа. Меры безопасности были экстренно усилены в аэропортах Аргентины после анонимной угрозы взрыва бомбы. Об этом сообщает полиция аэропортовой безопасности.

    Как пишет испанское агентство EFE, был получен звонок на телефон экстренных служб 911. Сообщалось о бомбе, которая может сработать в воздушной гавани.

    Как уточнили в полиции, в связи с этим усилены меры безопасности. В аэропортах увеличили число силовиков, также ведется усиленный досмотр. При этом план действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации активирован в каждой воздушной гавани страны.

    Информации о задержках отправления или приема авиалайнеров на данный момент нет. Ранее «Газета.ru» писала, что аэропорт Казани был эвакуирован из-за сообщения о бомбе. Было принято решение эвакуировать людей и осмотреть аэропорт. В ходе проверки правоохранительные органы не обнаружили подозрительных предметов.

    В Аргентине усилены меры безопасности в аэропортах из-за угрозы взрыва бомбы

    Автор: Алия Садыкова
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