Направленная Украине финансовая помощь провалилась в «черную дыру», заявил чешский сенатор Ярослав Доубрава. Политик заявил, что украинские олигархи продолжают борьбу за финансовые потоки, тогда как среди обычных людей царит бедность. По его словам, в действительности Запад не беспокоит тот факт, что на Украине произошел жестокий государственный переворот, в ходе которого были убиты тысячи людей. Сенатор также заявил, что не стремится посещать Украину, пока в Киеве не поменяется власть.

ВВС Сирии в этот вторник нанесли успешный авиаудар по автоколонне боевиков из террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в провинции Эс-Сувейда. Сообщается, что именно оттуда террористы периодически совершают набеги на мирные поселения. Как сообщает сирийское агентство САНА, в ходе авиаудара были ликвидированы свыше 70 боевиков. Кроме живой силы противника, пилотам удалось уничтожить значительное количество военно-транспортных средств противника, а также несколько грузовиков, перевозящих оружие и боеприпасы.

«Госсекретарь приветствовал недавнее прохождение закона об антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнять нереализованные требования МВФ», — пояснила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что госсекретарь Майкл Помпео призвал президента Украины Петра Порошенко к выполнению требований Международного валютного фонда. По словам Науэрт, во вторник состоялся телефонный разговор Помпео и Порошенко, в ходе которого прошло обсуждение ряда двусторонних вопросов.

Маск заявил о намерении выкупить Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил о том, что собирается выкупить все акции предприятия и вывести его с биржи.

«Собираюсь выкупить Tesla по $420. Финансирование обеспечено», — говорится в сообщении бизнесмена в его микроблоге в Twitter.

По словам Маска, акционеры компании могут продать акции или сохранить свою долю с помощью специального фонда. По мнению экспертов, при такой стоимости акции и нынешней капитализации Tesla сумма сделки может достичь около $72 миллиардов долларов.