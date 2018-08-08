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Чешский сенатор назвал Украину «финансовой черной дырой» | 8 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Чешский сенатор назвал Украину «финансовой черной дырой» | 8 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Чешский сенатор назвал Украину «финансовой черной дырой». Свыше 70 террористов были уничтожены в сирийской провинции Эс-Сувейда. Глава Госдепа призвал Порошенко выполнить требования МВФ. Маск заявил о намерении выкупить Tesla.
    8:43 8 Августа 2018
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    Чешский сенатор назвал Украину «финансовой черной дырой»

    Чешский сенатор назвал Украину «финансовой черной дырой» | 8 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Направленная Украине финансовая помощь провалилась в «черную дыру», заявил чешский сенатор Ярослав Доубрава. Политик заявил, что украинские олигархи продолжают борьбу за финансовые потоки, тогда как среди обычных людей царит бедность. По его словам, в действительности Запад не беспокоит тот факт, что на Украине произошел жестокий государственный переворот, в ходе которого были убиты тысячи людей. Сенатор также заявил, что не стремится посещать Украину, пока в Киеве не поменяется власть.

    Свыше 70 террористов были уничтожены в сирийской провинции Эс-Сувейда

    Чешский сенатор назвал Украину «финансовой черной дырой» | 8 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    ВВС Сирии в этот вторник нанесли успешный авиаудар по автоколонне боевиков из террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в провинции Эс-Сувейда. Сообщается, что именно оттуда террористы периодически совершают набеги на мирные поселения. Как сообщает сирийское агентство САНА, в ходе авиаудара были ликвидированы свыше 70 боевиков. Кроме живой силы противника, пилотам удалось уничтожить значительное количество военно-транспортных средств противника, а также несколько грузовиков, перевозящих оружие и боеприпасы. 

    Глава Госдепа призвал Порошенко выполнить требования МВФ

    Чешский сенатор назвал Украину «финансовой черной дырой» | 8 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что госсекретарь Майкл Помпео призвал президента Украины Петра Порошенко к выполнению требований Международного валютного фонда. По словам Науэрт, во вторник состоялся телефонный разговор Помпео и Порошенко, в ходе которого прошло обсуждение ряда двусторонних вопросов.
    «Госсекретарь приветствовал недавнее прохождение закона об антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнять нереализованные требования МВФ», — пояснила представитель американского внешнеполитического ведомства. 

    Маск заявил о намерении выкупить Tesla

    Чешский сенатор назвал Украину «финансовой черной дырой» | 8 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Основатель компании Tesla Илон Маск заявил о том, что собирается выкупить все акции предприятия и вывести его с биржи.
    «Собираюсь выкупить Tesla по $420. Финансирование обеспечено», — говорится в сообщении бизнесмена в его микроблоге в Twitter.
    По словам Маска, акционеры компании могут продать акции или сохранить свою долю с помощью специального фонда. По мнению экспертов, при такой стоимости акции и нынешней капитализации Tesla сумма сделки может достичь около $72 миллиардов долларов.
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