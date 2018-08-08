Мадуро рассказал о предложенных за свое убийство 50 млн долларов

Каракас, 8 августа. Группе исполнителей покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было предложено в качестве вознаграждения 50 миллионов долларов и переезд в США. Об этом рассказал Мадуро в эфире государственного телевидения.

По словам венесуэльского главы, злоумышленники проходили подготовку в Колумбии. За организацию покушения им предлагали 50 миллионов долларов, а также пребывание в Соединенных Штатах Америки. Мадуро уточнил, что идея о подготовке покушения ранее была высказана участниками и организаторами беспорядков в Венесуэле в 2017 году. По мнению Мадуро, заказчикам покушения является оппозиционный лидер Хулио Борхес, который живет в Колумбии.

Ранее Мадуро назвал истинной целью покушения на него стремление уничтожить стабильность и спокойствие в стране. Как ранее писала «Газета.ru», Мадуро не исключил причастности США к покушению на его жизнь.

Напомним, во время выступления Мадуро с трибуны к нему были отправлены несколько дронов с бомбами. В результате погибли семеро военных.