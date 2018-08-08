Reebok создала спортивный бюстгальтер с помощью технологий NASA

Нью-Йорк, 8 августа. Спортивная фирма Reebok презентовала бюстгальтер, который разрабатывался при помощи «космических технологий». Об этом сообщается на официальном сайте компании.

40 years after the first sports bra was created comes another first of its kind: The PureMove Bra. Created with Motion Sense Technology that reacts to our bodies and gives us the support we need. It’s about damn time. https://t.co/eNIZOyA3KX #BeMoreHuman #PureMoveBra pic.twitter.com/Su7M1lCamK — Reebok (@Reebok) August 7, 2018

Главная особенность новинки под названием PureMove заключается в гелевом наполнителе — такой используется при создании скафандров и бронежилетов для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что на создание такого лифа ушел практически год.

Ожидается, что в ходе активных действий, бега и других нагрузок наполнитель будет становиться жестче, создавая больше компрессии для поддержания мышечного каркаса.

Классический топ состоит из семи лоскутов ткани. PureMove выйдет на рынок в более широкой размерной линейке, чем другие спортивные лифы от Reebok.