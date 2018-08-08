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Reebok создала спортивный бюстгальтер с помощью технологий NASA
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    Reebok создала спортивный бюстгальтер с помощью технологий NASA

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    Reebok создала спортивный бюстгальтер с помощью технологий NASA

    Нью-Йорк, 8 августа. Спортивная фирма Reebok презентовала бюстгальтер, который разрабатывался при помощи «космических технологий». Об этом сообщается на официальном сайте компании.

    Главная особенность новинки под названием PureMove заключается в гелевом наполнителе — такой используется при создании скафандров и бронежилетов для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

    Отмечается, что на создание такого лифа ушел практически год.

    Ожидается, что в ходе активных действий, бега и других нагрузок наполнитель будет становиться жестче, создавая больше компрессии для поддержания мышечного каркаса.

    Классический топ состоит из семи лоскутов ткани. PureMove выйдет на рынок в более широкой размерной линейке, чем другие спортивные лифы от Reebok.

    Автор: Дана Балан
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