Донбасс: ВСУ в течение суток 4 раза обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 8 августа. Вооруженные силы Украины в течение последних суток четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики.

По данным пресс-службы народной милиции ЛНР, обстрелам со стороны киевских силовиков подверглись окрестности населенных пунктов Калиновка, Фрунзе и Лозовое. Огонь открывался с направлений Луганское, Крымское, Светлодарск и Орехово-Донецкий.

По утоненным данным, ВСУ открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики из крупнокалиберного стрелкового оружия и вооружения БМП, арторудий 122 мм, гранатометов СПГ, АГС и РПГ, а также минометов 82 и 120 мм.

Как пояснили в народной милиции, разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры нет. Потерь среди гражданского населения и военнослужащих не зафиксировано.