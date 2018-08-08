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Донбасс: ВСУ в течение суток 4 раза обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ в течение суток 4 раза обстреляли территорию ЛНР

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    Донбасс: ВСУ в течение суток 4 раза обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 8 августа. Вооруженные силы Украины в течение последних суток четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики.

    По данным пресс-службы народной милиции ЛНР, обстрелам со стороны киевских силовиков подверглись окрестности населенных пунктов Калиновка, Фрунзе и Лозовое. Огонь открывался с направлений Луганское, Крымское, Светлодарск и Орехово-Донецкий.

    По утоненным данным, ВСУ открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики из крупнокалиберного стрелкового оружия и вооружения БМП, арторудий 122 мм, гранатометов СПГ, АГС и РПГ, а также минометов 82 и 120 мм.

    Как пояснили в народной милиции, разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры нет. Потерь среди гражданского населения и военнослужащих не зафиксировано.

    Автор: Константин Терехов
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