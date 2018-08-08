Пентагон: США нужно рассматривать космос как новый театр военных действий

Вашингтон, 8 августа. Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис поддерживает идею формирования Космического командования Вооруженных сил, объясняя это тем, что Вашингтону необходимо рассматривать космос как новый театр военных действий.

Об этом глава Пентагона рассказал журналистам во вторник. По словам Мэттиса, космическое пространство сегодня можно рассматривать как новый театр военных действий. Он уточнил, что США действуют в полном соответствии с выраженной президентом Дональдом Трампом обеспокоенностью касательно защиты американских активов в космосе.

Напомним, Трамп поручил Пентагону создать в США Космические силы в качестве полноценного вида войск в американской армии. Как ранее писала «Газета.ru», по его словам, США должны не просто быть представлены в космическом пространстве, но и обладать там превосходством над всеми другими странами.