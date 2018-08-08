Меню
Общество
Azur Air продержала пассажиров задержанного рейса Анталья — Белгород в 45-градусной жаре, появилось видео
Политика
Госдеп США изучает возможность введения санкций против акционера АФК «Система» Евтушенкова
Следующая новость
Загрузка...

    Azur Air продержала пассажиров задержанного рейса Анталья — Белгород в 45-градусной жаре, появилось видео

    315

    Azur Air продержала пассажиров задержанного рейса Анталья — Белгород в 45-градусной жаре, появилось видео

    Белгород, 8 августа. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео, на котором запечатлены пассажиры самолета компании Azur Air, следовавшего рейсом Анталья — Белгород. По словам очевидцев, люди долгое время ожидали вылета лайнера, а на борту судна было 45 градусов выше ноля.

    Пассажиры рейса Анталья — Белгород провели на борту самолета около часа в невыносимой жаре. Со слов очевидцев, в кабине было не менее 45 градусов выше ноля. На видео запечатлены в прямом смысле мокрые туристы, плачущие дети и изнывающие от духоты пенсионеры.

    На все просьбы пассажиров что-то предпринять, стюардессы отвечали: «Наберитесь терпения». Плач, крики, просьбы были проигнорированы. Пот тек с туристов градом, одежда была насквозь мокрая, рассказал источник.

    После взлета экипаж самолета включил на полную мощность кондиционер, вследствие чего могут быть тяжелые последствия для всех пассажиров.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.