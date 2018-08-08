Белгород, 8 августа. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео, на котором запечатлены пассажиры самолета компании Azur Air, следовавшего рейсом Анталья — Белгород. По словам очевидцев, люди долгое время ожидали вылета лайнера, а на борту судна было 45 градусов выше ноля.

Пассажиры рейса Анталья — Белгород провели на борту самолета около часа в невыносимой жаре. Со слов очевидцев, в кабине было не менее 45 градусов выше ноля. На видео запечатлены в прямом смысле мокрые туристы, плачущие дети и изнывающие от духоты пенсионеры.

На все просьбы пассажиров что-то предпринять, стюардессы отвечали: «Наберитесь терпения». Плач, крики, просьбы были проигнорированы. Пот тек с туристов градом, одежда была насквозь мокрая, рассказал источник.

После взлета экипаж самолета включил на полную мощность кондиционер, вследствие чего могут быть тяжелые последствия для всех пассажиров.