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«Погрузить государство в насилие»: Мадуро назвал цель покушения на себя
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    «Погрузить государство в насилие»: Мадуро назвал цель покушения на себя

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    «Погрузить государство в насилие»: Мадуро назвал цель покушения на себя

    Каракас, 8 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью покушения на него было погрузить государство в насилие. Об этом он рассказал в эфире государственного телевидения.

    Как уточнил лидер, злоумышленники пытались не только убить президента, но и уничтожить демократию, «наполнить насилием политическую и социальную жизнь Венесуэлы». Мадуро рассказал, что видел беспилотник, который был отправлен нарушителями к трибуне. По словам главы Венесуэлы, он шумно пролетел над головами. Мадуро продолжил говорить, а беспилотный летательный аппарат начал приближаться к трибуне. За несколько секунд он оказался уже совсем близко.

    Мадуро продемонстрировал фуражку одного из военных, пробитую взорвавшимся зарядом дрона. Напомним, покушение на Мадуро было совершено в субботу. К трибуне, на которой выступал лидер, были отправлены несколько дронов со взрывчаткой. Были ранены семеро военных.

    «Погрузить государство в насилие»: Мадуро назвал цель покушения на себя

    Автор: Алия Садыкова
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