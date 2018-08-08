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Первый спорткар Marussia выставили на торги за 10 млн рублей
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    Первый спорткар Marussia выставили на торги за 10 млн рублей

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    Первый спорткар Marussia выставили на торги за 10 млн рублей

    Москва, 8 августа. В интернете на одном из специализированных сайтов появилось объявление о продаже за 10 миллионов рублей первого спорткара Marussia.

    Автомобиль модели B1 представляет собой двухместное купе, выпущенное ровно десять лет назад. Максимальная скорость спорткара – 250 километров в час, а разгонятся до 100 км/ч авто может за пять секунд.

    Российская машина оснащена 3,5-литровым шестицилиндровым атмосферным двигателем, который способен выдавать 300 лошадиных сил. Мотор работает в паре с автоматической коробкой передач. 

    Как сообщают «Известия», продавцы выставили на продажу автомобиль под порядковым №9. Эта машина использовалась во время фотосессии в Монте-Карло, а также выставлялась на открытии салона Marussia Motors в Москве.

    Автор: Константин Терехов
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