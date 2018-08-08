Обнаруженный у Севастополя корабль относится к типу «круглых кораблей» римлян

Симферополь, 8 августа. Сохранившийся корпус деревянного корабля ориентировочно II-III веков был обнаружен у берегов Севастополя. Как рассказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский, размеры и форма корпуса судна позволяют отнести его к так называемым «круглым кораблям» римской эпохи.

Ранее сообщалось, что обломки неизвестного корабля найдены у берегов Балаклавы. Об этом сообщили участники экспедиции «Нептун». Судно сделано из дерева и предположительно относится к II-III векам и к римскому периоду.

Как пишет РИА Новости, Лебединский уточнил, что находка зафиксирована на глубине 85 метров. Из илистого грунта торчат ряды шпангоутов. Вокруг расположены деревянные элементы корпуса судна и такелажа. При этом ученые нашли железный якорь, по которому и определили предположительный возраст корабля.