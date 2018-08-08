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Политика
Попытки США провалятся: эксперт предрек крах американских санкций против РФ
Политика
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    Попытки США провалятся: эксперт предрек крах американских санкций против РФ

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    Попытки США провалятся: эксперт предрек крах американских санкций против РФ

    Вашингтон, 8 августа. Новые американские ограничения повторят судьбу предыдущих санкций, введенных Конгрессом Соединенных Штатов, и не смогут оказать влияние на внешнеполитический курс Москвы. Об этом заявил в интервью изданию The Hill экс-специалист по России и Евразии в составе Национального разведывательного совета США Юджин Румер.

    «Новый санкционный законопроект, если его примет Конгресс в оставшееся время законодательной сессии, повторит судьбу своих предшественников», — выразил уверенность Румер.

    Эксперт напомнил, что ранее введенные санкции в отношении России (связанные с актом Магнитского и Крымом — Прим.ФАН) провалились.

    Что касается так называемого «вмешательства России» в американские выборы, Румер подчеркнул, что надо плотно заняться вопросами миграции и модернизировать защиту в киберпространстве, а не фокусировать внимание на России.

    Он уверен, что данная проблема «требует комплексного решения, а не нападок на то или иное государство».

    Эксперт заявил, что санкции в отношении российских предприятий не приносят ожидаемого эффекта, а иногда имеют обратный результат.

    Напомним, российская сторона неоднократно опровергала причастность к «вмешательству» в выборы в США, подчеркивая, что обвинения носят политический и бездоказательный характер.

    Автор: Дана Балан
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