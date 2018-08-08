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Саудовская Аравия свернула медицинские программы в Канаде
Весь мир
Саудовская Аравия свернула медицинские программы в Канаде
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    Саудовская Аравия свернула медицинские программы в Канаде

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    Саудовская Аравия свернула медицинские программы в Канаде

    Эр-Рияд, 8 августа. Власти Саудовской Аравии приняли решение о сворачивании всех медицинских программ в Канаде.

    Информацию об этом распространило министерство печати королевства, в ведомстве также добавили, что пациенты из Саудовской Аравии, проходившие лечение в Канаде, будут перевезены в другие страны.

    Кроме того, в саудовском министерстве уточнили, что ведомство стремится обеспечить безопасность своих граждан, лечившихся в североамериканском государстве, и завершить их лечение в других местах.

    Как пишут «Известия», такое решение власти Саудовской Аравии приняли на фоне разногласий между Эр-Риядом и Оттавой, причиной которых послужили задержания гражданских активистов в стране.

    Позднее в Канаде потребовали от королевства освободить задержанных, однако такое заявление в Саудовской Аравии назвали вмешательством во внутренние дела государства и отозвали своего посла из Оттавы.

    Автор: Константин Терехов
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