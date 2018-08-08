Эксперт из Японии рассказал о поразительных изменениях на Курилах

Москва, 8 августа. Японский военный аналитик Ю Коидзуми побывал на Южных Курилах и рассказал об изменениях на острове с 2013 года, когда он в последний раз посещал местность. Своими мыслями он поделился в блоге на Yahoo News Japan.

Как написал эксперт, его поразили позитивные изменения в инфраструктуре Кунашира. Он вспомнил, что при посещении острова в 2013 году асфальтовое покрытие имели всего несколько дорог, однако сейчас заасфальтированы уже почти все трассы в Южно-Курильске, а также обновлено большинство построек. Эксперт также рассказал о новых объектах на острове, особо отметив «великолепный» дом культуры, а также спортивный центр.

Японский специалист уверен, что инфраструктурные проекты принесли свои результаты, и местные жители ею довольны. Эксперт из Японии уточнил, что на Южных Курилах населению выплачивают довольно высокую для России заработную плату. Средняя зарплата составляет 52 тысячи рублей, в крупных компаниях она достигает 76 тысяч рублей.