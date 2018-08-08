Меню
Общество
Российские ученые создали вирус, способный разрушать раковые клетки
Весь мир
Саудовская Аравия свернула медицинские программы в Канаде
Следующая новость
Загрузка...

    Российские ученые создали вирус, способный разрушать раковые клетки

    32

    Российские ученые создали вирус, способный разрушать раковые клетки

    Москва, 8 августа. Российские ученые из Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта создали оригинальный вирус одноразового действия. По словам ученых, вирус способен разрушать раковые клетки.

    Как пишет газета «Известия», лекарство смогут получать пациенты с раковыми новообразованиями мозга и симпатической нервной системы. Отмечается, что в основном сейчас лекарства обладают сильным токсическим действием. Попадая в организм, они часто уничтожают не только больные, но и здоровые клетки.

    По словам специалистов, именно это вызывает тяжелое состояние у людей после химиотерапии. При этом эксперты добавили, что препарат вступает в контакт только с раковыми клетками. Они содержат на поверхности белок –– плазмолипин. В основу лекарства лег ранее неизвестный эндогенный ретровирус. Как добавили ученые, лекарство уже протестировано на человеке.

    Российские ученые создали вирус, способный разрушать раковые клетки

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.