Российские ученые создали вирус, способный разрушать раковые клетки

Москва, 8 августа. Российские ученые из Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта создали оригинальный вирус одноразового действия. По словам ученых, вирус способен разрушать раковые клетки.

Как пишет газета «Известия», лекарство смогут получать пациенты с раковыми новообразованиями мозга и симпатической нервной системы. Отмечается, что в основном сейчас лекарства обладают сильным токсическим действием. Попадая в организм, они часто уничтожают не только больные, но и здоровые клетки.

По словам специалистов, именно это вызывает тяжелое состояние у людей после химиотерапии. При этом эксперты добавили, что препарат вступает в контакт только с раковыми клетками. Они содержат на поверхности белок –– плазмолипин. В основу лекарства лег ранее неизвестный эндогенный ретровирус. Как добавили ученые, лекарство уже протестировано на человеке.