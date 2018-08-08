Пользователи соцсетей прокомментировали сравнение Украины с «черной дырой»
Москва, 8 августа. Пользователи социальных сетей активно откликнулись на заявление чешского сенатора Ярослава Доубравы о том, что Украина напоминает ему «черную дыру», в которую безвозвратно провалились все средства, выделенные Киеву в качестве финансовой помощи.
Некоторые комментаторы согласились с парламентарием, отметив емкость и точность его формулировки.
«Довольно трезво оценил ... - коротко и точно», — написал пользователь с ником SF.
«Украина - это черная дыра на Земле, — уточнил Кар Карыч.
«Точно сказал», — считает Людмила Леонидовна.
«Разумно», — отметила в комментарии в Facebook Natalia Banzes.
Другие попытались развить мысль чешского политика.
«Украина стала питательной средой для демографически умирающей Европы, ни о какой независимости здесь и речи идти не может», — написала Лариса Николаевна.
«Украина лишилась независимости, лишилась своей истории, сейчас ее распилят в Европе, и Украина как страна останется только в Википедии», — добавил Asiye Yıldırım.
«Вот как выглядит прозрение...», — подытожил КЭП.