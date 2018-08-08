Пользователи соцсетей прокомментировали сравнение Украины с «черной дырой»

Москва, 8 августа. Пользователи социальных сетей активно откликнулись на заявление чешского сенатора Ярослава Доубравы о том, что Украина напоминает ему «черную дыру», в которую безвозвратно провалились все средства, выделенные Киеву в качестве финансовой помощи.

Некоторые комментаторы согласились с парламентарием, отметив емкость и точность его формулировки.

«Довольно трезво оценил ... - коротко и точно», — написал пользователь с ником SF.

Вот как выглядит прозрение... — КЭП (@balltazarre) August 8, 2018

«Украина - это черная дыра на Земле, — уточнил Кар Карыч.

«Точно сказал», — считает Людмила Леонидовна.

«Разумно», — отметила в комментарии в Facebook Natalia Banzes.

Чешский сенатор сравнил Украину с «черной дырой» — Наталия Свинолупова (@JuanitaNureddin) August 8, 2018

Другие попытались развить мысль чешского политика.

«Украина стала питательной средой для демографически умирающей Европы, ни о какой независимости здесь и речи идти не может», — написала Лариса Николаевна.

«Украина лишилась независимости, лишилась своей истории, сейчас ее распилят в Европе, и Украина как страна останется только в Википедии», — добавил Asiye Yıldırım.

«Вот как выглядит прозрение...», — подытожил КЭП.