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Озвучено имя подозреваемого в избиении актера Сами Насери в Москве — СМИ
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    Озвучено имя подозреваемого в избиении актера Сами Насери в Москве — СМИ

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    Озвучено имя подозреваемого в избиении актера Сами Насери в Москве — СМИ

    Москва, 8 августа. СМИ озвучили имя подозреваемого в избиении актера Сами Насери в одном из ночных клубов в Москве.

    По данным телеканала РЕН ТВ, обидчиком звезды кинематографической франшизы «Такси» мог стать приехавший в столицу России из Витебска гражданин Белоруссии некий Олег К.

    Как напоминает «Газета.ru», французский актер Сами Насери, который эти дни проводит в России вместе с братом, получил травму в одном из столичных клубов в ночь на воскресенье 5 августа.

    Сообщалось, что во время отдыха в заведение, актер по неизвестным причинам устроил потасовку с другим посетителем клуба, который ударил его по лицу. У актера диагностировали черепно-мозговую травму.

    Француза прооперировали в отделении глазных травм в НИИ им. Гельмгольца. После оказания медицинской помощи Сами Насери отпустили на амбулаторное лечение.

    Автор: Константин Терехов
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