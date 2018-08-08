Озвучено имя подозреваемого в избиении актера Сами Насери в Москве — СМИ

Москва, 8 августа. СМИ озвучили имя подозреваемого в избиении актера Сами Насери в одном из ночных клубов в Москве.

По данным телеканала РЕН ТВ, обидчиком звезды кинематографической франшизы «Такси» мог стать приехавший в столицу России из Витебска гражданин Белоруссии некий Олег К.

Как напоминает «Газета.ru», французский актер Сами Насери, который эти дни проводит в России вместе с братом, получил травму в одном из столичных клубов в ночь на воскресенье 5 августа.

Сообщалось, что во время отдыха в заведение, актер по неизвестным причинам устроил потасовку с другим посетителем клуба, который ударил его по лицу. У актера диагностировали черепно-мозговую травму.

Француза прооперировали в отделении глазных травм в НИИ им. Гельмгольца. После оказания медицинской помощи Сами Насери отпустили на амбулаторное лечение.