Сирия: в периметре авиабазы «Шайрат» был замечен неизвестный воздушный дрон

Дамаск, 8 августа. В периметре авиабазы «Шайрат» на востоке провинции Хомс был замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат.

Как сообщает агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник, сирийские подразделения противовоздушной обороны на военной авиабазе «Шайрат» в Восточном Хомсе накануне засекли неизвестный военный самолет.

Согласно полученным данным, военный самолет является вооруженным беспилотником, похожим на тот, который использовался для атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» на юго-западе Латакии.

При этом данных, был ли в конечном счете сбит дрон, не сообщается.

Как напоминает «Газета.ru», накануне подразделения САА нанесли массированный артиллерийский удар по позициям террористов на севере провинции Хама. В результате ударов были уничтожены склады с боеприпасами и живая сила террористов.