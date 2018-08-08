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Сирия: САА отправила подкрепление на восток Эс-Сувейды
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    Сирия: САА отправила подкрепление на восток Эс-Сувейды

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    Сирия: САА отправила подкрепление на восток Эс-Сувейды

    Дамаск, 8 августа. Военный источник сообщил, что сирийские правительственные войска отправили подкрепления на восток провинции Эс-Сувейда.

    Сообщается, что большое количество правительственных сил было переброшено в восточную часть провинции. 

    Напомним, что в этот понедельник сирийские правительственные войска начали масштабную операцию против форпостов террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) в данном регионе. САА удалось освободить от террористов семь районов в различных частях провинции Эс-Сувейда.

    Во вторник Военно-воздушные силы Сирии нанесли успешный авиационный удар по автоколонне боевиков ИГ1. Согласно имеющейся информации, в ходе атаки правительственных сил были ликвидированы свыше 70 террористов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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