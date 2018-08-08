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«Мы отменим большую часть экономики»: один из бывших руководителей СНБО прокомментировал планы Киева об отмене железнодорожного сообщения с РФ
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    «Мы отменим большую часть экономики»: один из бывших руководителей СНБО прокомментировал планы Киева об отмене железнодорожного сообщения с РФ

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    «Мы отменим большую часть экономики»: один из бывших руководителей СНБО прокомментировал планы Киева об отмене железнодорожного сообщения с РФ

    Киев, 8 августа. Бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины прокомментировал планы Киева об отмене железнодорожного сообщения с Россией.

    Размышлениями на тему Степан Гавриш, который занимал эту должность в 2008–2011 годах, поделился в эфире телеканала «112 Украина». По его словам, если планы Киева будут претворены в жизнь, Украина лишится большей части своей экономики.

    «Решение негативное, крайне эмоциональное. Кроме того, проблема заключается в отсутствии стратегии, которую в данном случае должен сделать глава государства. А тут министр напрямую вмешался в политику президента», — прямо заявил Гавриш.

    Как считает один из бывших руководителей совета национальной безопасности и обороны Украины, речь идет также и о глобальной некомпетентности действующего украинского Кабмина.

    «Отдельные министры объявляют подобные опасные заявления, которые сами по себе могут привести к серьезному давлению со стороны России на украинскую часть экономики, которая является крайне важной для Украины», — цитирует Степана Гавриша «ПолитНавигатор».

    По его словам, заменить железнодорожное сообщение автомобильным невозможно. 

    «Это значит, что фактически мы отменим большую часть экономики, которая приносит Украине несколько миллиардов долларов ежегодно», — резюмировал бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины.

    Как напоминает «Газета.ru», с предложением закрыть железнодорожное сообщение с Россией выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Позже чиновник пояснил, что речь в данном случае идет о пассажирских перевозках, а не грузовых.

    Автор: Константин Терехов
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