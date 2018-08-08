«Мы отменим большую часть экономики»: один из бывших руководителей СНБО прокомментировал планы Киева об отмене железнодорожного сообщения с РФ

Киев, 8 августа. Бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины прокомментировал планы Киева об отмене железнодорожного сообщения с Россией.

Размышлениями на тему Степан Гавриш, который занимал эту должность в 2008–2011 годах, поделился в эфире телеканала «112 Украина». По его словам, если планы Киева будут претворены в жизнь, Украина лишится большей части своей экономики.

«Решение негативное, крайне эмоциональное. Кроме того, проблема заключается в отсутствии стратегии, которую в данном случае должен сделать глава государства. А тут министр напрямую вмешался в политику президента», — прямо заявил Гавриш.

Как считает один из бывших руководителей совета национальной безопасности и обороны Украины, речь идет также и о глобальной некомпетентности действующего украинского Кабмина.

«Отдельные министры объявляют подобные опасные заявления, которые сами по себе могут привести к серьезному давлению со стороны России на украинскую часть экономики, которая является крайне важной для Украины», — цитирует Степана Гавриша «ПолитНавигатор».

По его словам, заменить железнодорожное сообщение автомобильным невозможно.

«Это значит, что фактически мы отменим большую часть экономики, которая приносит Украине несколько миллиардов долларов ежегодно», — резюмировал бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины.

Как напоминает «Газета.ru», с предложением закрыть железнодорожное сообщение с Россией выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Позже чиновник пояснил, что речь в данном случае идет о пассажирских перевозках, а не грузовых.