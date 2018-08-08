Британские ученые рассказали о полезном свойстве стресса

Лондон, 8 августа. Специалисты Лондонского университетского колледжа заявили, что в стрессовой ситуации человек лучше усваивает негативную информацию.

Сообщается, что к данному выводу ученые пришли, проведя два эксперимента. В ходе первого они поделили 35 человек на две группы, первой из которых предлагалось решить шесть математических задач за 30 секунд, после чего выступить с докладом на неизвестную тему, в то время, как вторая группа делала легкие письменные упражнения. После этого испытуемым предложили вспомнить и оценить сложные ситуации из своей жизни.

Оказалось, что спокойные люди лучше усваивают положительную информацию, в то время как находящиеся под воздействием стресса, наоборот, лучше усваивают информацию негативную.

Второй аналогичный эксперимент был проведен в Колорадо с участием 28 пожарных. Его результаты подтвердили выводы ученых.