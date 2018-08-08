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Путин представил Трампу в Хельсинки конкретные инициативы по разоружению — СМИ
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    Путин представил Трампу в Хельсинки конкретные инициативы по разоружению — СМИ

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    Путин представил Трампу в Хельсинки конкретные инициативы по разоружению — СМИ

    Москва, 8 августа. Владимир Путин представил Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки ряд конкретных инициатив по разоружению.

    Заметка на тему размещена на сайте газеты Politico, в качестве источника информации указан некий российский документ, в котором, как говорится, по пунктам расписаны предложения Москвы Вашингтону.

    Как сообщает американское СМИ, Путин предложил Трампу ряд конкретных инициатив в сфере разоружения и контроля над вооружениями, в том числе предусматривающих отказ от размещения оружия в космическом пространстве.

    Кроме прочего, по данным Politico, Кремль предложил Белому дому продлить на пять лет российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

    Как напоминает «Газета.ru», первая полномасштабная встреча президентов России и США состоялась в столице Финляндии 16 июля. Путин и Трамп обсудили вопросы двусторонних и международных отношений.

    Автор: Константин Терехов
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