Человеческий эмбрион обнаружили в туалете самолета в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 8 августа. Человеческий эмбрион был обнаружен в туалете самолета авиакомпании American Airlines аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке.

Сообщается, что плод нашел один из уборщиков, наводивший порядок в санузле через несколько часов после того, как ночной рейс 1942 из Шарлотты в штате Северная Каролина приземлился в Нью-Йорке.

Отмечается, что на место инцидента были вызваны сотрудники полиции аэропорта. Позже дело было передано в прокуратуру. По словам представителя авиакомпании American Airlines, расследование инцидента будет продолжено.

Администрация аэропорта Ла-Гуардия предупредила пассажиров, что некоторые рейсы могут быть задержаны из-за «нерабочего самолета», который проверяют сотрудники правоохранительных органов.