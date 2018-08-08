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Человеческий эмбрион обнаружили в туалете самолета в Нью-Йорке
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    Человеческий эмбрион обнаружили в туалете самолета в Нью-Йорке

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    Человеческий эмбрион обнаружили в туалете самолета в Нью-Йорке

    Нью-Йорк, 8 августа. Человеческий эмбрион был обнаружен в туалете самолета авиакомпании American Airlines аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке.

    Сообщается, что плод нашел один из уборщиков, наводивший порядок в санузле через несколько часов после того, как ночной рейс 1942 из Шарлотты в штате Северная Каролина приземлился в Нью-Йорке.

    Отмечается, что на место инцидента были вызваны сотрудники полиции аэропорта. Позже дело было передано в прокуратуру. По словам представителя авиакомпании American Airlines, расследование инцидента будет продолжено.

    Администрация аэропорта Ла-Гуардия предупредила пассажиров, что некоторые рейсы могут быть задержаны из-за «нерабочего самолета», который проверяют сотрудники правоохранительных органов.

    Автор: Ирина Новикова
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